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14:44, 10 января 2024Россия

В Крыму мальчик отказался измерять температуру и откусил часть градусника

В Крыму детсадовец отказался измерять температуру и откусил часть градусника

Фото: bergia / Shutterstock / Fotodom

В Сакском районе в Крыму четырехлетний мальчик отказался измерять температуру и откусил часть градусника. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, мать детсадовца решила измерить ему температуру, поскольку малыш плохо себя чувствовал. Однако ребенок постоянно вырывался.

Когда родительница ненадолго отвлеклась, мальчик откусил кусок колбы с ртутью, разжевал, выплюнул, а содержимое проглотил.

Ребенка доставили в больницу. Как выяснил «Mash на волне», сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Отрадное Воронежской области обвинила воспитательницу детского сада в избиении ее двухлетнего сына.

Женщина предоставила журналистам фотографии, на которых видны ссадины и синяки на лице и ноге ребенка. Россиянка написала заявление в полицию.

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      Анна Щербакова
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