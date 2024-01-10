В Крыму мальчик отказался измерять температуру и откусил часть градусника

В Крыму детсадовец отказался измерять температуру и откусил часть градусника

В Сакском районе в Крыму четырехлетний мальчик отказался измерять температуру и откусил часть градусника. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, мать детсадовца решила измерить ему температуру, поскольку малыш плохо себя чувствовал. Однако ребенок постоянно вырывался.

Когда родительница ненадолго отвлеклась, мальчик откусил кусок колбы с ртутью, разжевал, выплюнул, а содержимое проглотил.

Ребенка доставили в больницу. Как выяснил «Mash на волне», сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Отрадное Воронежской области обвинила воспитательницу детского сада в избиении ее двухлетнего сына.

Женщина предоставила журналистам фотографии, на которых видны ссадины и синяки на лице и ноге ребенка. Россиянка написала заявление в полицию.