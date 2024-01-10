В Литве заявили о риске маргинализации русскоязычных людей

Департамент нацменьшинств Литвы выступил против закрытия русскоязычных школ

Департамент по делам национальных меньшинств при правительстве Литвы выступил против закрытия русскоязычных школ. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства.

В ведомстве назвали поспешными заявления о прекращении школьного обучения на русском языке. Отмечается, что это приведет к маргинализации русскоязычного меньшинства и еще большему ущербу для Литвы.

«Предложение уничтожить школьную сеть одного национального меньшинства является, мягко говоря, дискриминационным», — говорится в сообщении. Департамент напомнил, что в стране работают школы для польского, белорусского и еврейского национальных меньшинств.

Также ведомство подчеркнуло, что в Литве не хватает специально подготовленных педагогов, которые могли бы работать и преподавать в школах национальных меньшинств.

Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте назвала ужасной ошибкой разговоры о закрытии в стране школ с преподаванием на русском языке. Она отметила, что подобные речи являются стремлением набрать очки со стороны склонных к популизму радикально правых политиков.