В Литве заявили о риске маргинализации русскоязычных людей
Департамент по делам национальных меньшинств при правительстве Литвы выступил против закрытия русскоязычных школ. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства.
В ведомстве назвали поспешными заявления о прекращении школьного обучения на русском языке. Отмечается, что это приведет к маргинализации русскоязычного меньшинства и еще большему ущербу для Литвы.
«Предложение уничтожить школьную сеть одного национального меньшинства является, мягко говоря, дискриминационным», — говорится в сообщении. Департамент напомнил, что в стране работают школы для польского, белорусского и еврейского национальных меньшинств.
Также ведомство подчеркнуло, что в Литве не хватает специально подготовленных педагогов, которые могли бы работать и преподавать в школах национальных меньшинств.
Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте назвала ужасной ошибкой разговоры о закрытии в стране школ с преподаванием на русском языке. Она отметила, что подобные речи являются стремлением набрать очки со стороны склонных к популизму радикально правых политиков.