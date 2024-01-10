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17:12, 10 января 2024Бывший СССР

В Литве заявили о риске маргинализации русскоязычных людей

Департамент нацменьшинств Литвы выступил против закрытия русскоязычных школ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Департамент по делам национальных меньшинств при правительстве Литвы выступил против закрытия русскоязычных школ. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства.

В ведомстве назвали поспешными заявления о прекращении школьного обучения на русском языке. Отмечается, что это приведет к маргинализации русскоязычного меньшинства и еще большему ущербу для Литвы.

«Предложение уничтожить школьную сеть одного национального меньшинства является, мягко говоря, дискриминационным», — говорится в сообщении. Департамент напомнил, что в стране работают школы для польского, белорусского и еврейского национальных меньшинств.

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Также ведомство подчеркнуло, что в Литве не хватает специально подготовленных педагогов, которые могли бы работать и преподавать в школах национальных меньшинств.

Ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте назвала ужасной ошибкой разговоры о закрытии в стране школ с преподаванием на русском языке. Она отметила, что подобные речи являются стремлением набрать очки со стороны склонных к популизму радикально правых политиков.

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      Юрий Леонов
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