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15:38, 10 января 2024Россия

В Москве годовалый ребенок отрезал себе часть носа во время игры

РЕН ТВ: в Москве годовалый мальчик отрезал себе часть носа во время игры

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Годовалый ребенок отрезал себе часть носа во время игры с ножницами в квартире в жилом доме на улице Зворыкина в Москве. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло вечером 9 января. Мать малыша заметила в его руках опасный предмет, но не успела его забрать. Мальчик повредил ножницами кончик носа. Родительница сразу же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики забрали пострадавшего в больницу вместе с матерью.

Другой информации о состоянии ребенка пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в селе Грачевка Оренбургской области десятимесячный ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки. Девочку госпитализировали, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Ленинградской области шестилетняя девочка попала в больницу после игры с новогодней гирляндой.

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      Анна Щербакова
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