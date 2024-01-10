В отношении российской журналистки возбудили дело о дискредитации армии

В отношении российской журналистки Фоминой возбудили дело о дискредитации армии

В отношении бывшей журналистки признанного в России иноагентом издания возбудили уголовное дело о дискредитации армии. Об этом в среду, 10 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о россиянке Екатерине Фоминой, которая в июле 2022 года связалась с механиком-водителем в звании ефрейтора, выполнявшим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Обвиняемая пригрозила военному компрометирующими материалами, потребовав взамен интервью с недостоверной информацией о действиях Российской армии.

За помощь в публикации фейков россиянка пообещала ефрейтору выезд в одну из стран НАТО и предоставление политического убежища, однако обещание не выполнила.

9 января Новгородский районный суд оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя, украсившего балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов.