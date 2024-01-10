В России девочка выпила новогодний напиток и через день начала задыхаться

В Брянской области девочка при родителях отравилась напитком в новогоднюю ночь

В Клинцах Брянской области шестилетняя девочка при родителях отравилась неизвестным напитком в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, через день дошкольница начала задыхаться. Мать вызвала скорую помощь, ребенка доставили в центральную больницу города.

Сначала врачи подозревали у дошкольницы аппендицит, однако после осмотра педиатра и анализов юную пациентку отпустили домой — медики тогда объявили, что у нее наблюдается нарушение оттока желчи от печени. Дома, как предположили доктора, все должно было пройти.

В ночь девочке снова стало плохо. Ее доставили в реанимационное отделение той же больницы. Спасти ее медикам не удалось.

Эксперты начали выяснять, чем именно мог отравиться ребенок. По предварительной версии, она выпила некачественный напиток. Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летняя школьница боялась подхватить острую респираторную вирусную инфекцию и попала в реанимацию с отравлением. Девочке-подростку успели вовремя промыть желудок. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.