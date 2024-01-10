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13:53, 10 января 2024Среда обитания

В России развеяли миф о вырубающем сибирские леса Китае

Глава Рослесхоза Советников развеял миф о вырубающем сибирские леса Китае

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Разговоры о том, что Китай в скором времени вырубит леса Сибири, являются мифом. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, ежегодно в России можно вырубить порядка 600 миллионов кубических метров леса. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов. Это менее трети от того, сколько можно вырубить.

Советников также напомнил, что лес является возобновляемым природным ресурсом, а уже несколько лет подряд в России сажают больше леса, чем вырубают.

Ранее «Роснефть» сообщила, что в 2023 году в на территории Красноярского края, Иркутской, Самарской, Тюменской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Удмуртии и Башкирии в рамках лесовосстановительных работ было высажено более 8,3 миллиона сеянцев и саженцев деревьев.

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      Мария Черкасова
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