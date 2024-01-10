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17:16, 10 января 2024Мир

В США заявили о неспособности ВСУ перехватить инициативу в 2024 году

Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ не способны перехватить инициативу в 2024 году

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны перехватить инициативу в 2024 году и не смогут изменить положение на линии фронта. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«В конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в следующем году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать. А теперь нам даже нечего им передать», — рассказал военный аналитик.

Дэвис также отметил, что текущая финансовая помощь Запада способна лишь поддерживать боевые действия без возможности глобально влиять на стратегическую ситуацию.

Ранее Дэвис заявил, что потери ВСУ составляют около 500 тысяч солдат. Он также добавил, что украинские войска испытывают нехватку вооружений, из-за чего новые наступательные операции невозможны.

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      Максим Габриелян
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