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07:42, 10 января 2024Путешествия

В Таиланде затонул катер с российскими туристами

В Таиланде затонул прогулочный катер с российскими туристами

Фото: Jorge Silva / Reuters

Прогулочный катер Martini, перевозивший российских туристов, затонул неподалеку от острова Пхукет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию одноименной провинции.

По данным ведомства, все пассажиры и члены экипажа Martini — шесть россиян и три таиландца — успели спастись. Всех туристов подобрала прибывшая на место инцидента лодка Panwa princess, после их доставили в гостиницу. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что прогулочный катер пошел ко дну после попадания воды в машинное отделение. Следствие обратило внимание на ненадлежащую эксплуатацию Martini — на нем отсутствовал моторист.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана береговая охрана спасла трех моряков, которые целый день голыми руками отбивались от акул после того, как их катер затонул. У двоих спасенных остались раны от укусов акул на руках, у одного из них обнаружены признаки переохлаждения.

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      Юлия Мискевич
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