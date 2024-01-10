В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами
Вопрос поддержки Украины не является предметом спора для Лондона, Киев готовы поддерживать годами. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Кэмерон во время дебатов в нижней палате парламента королевства, передает украинское издание NV.
«Задача Великобритании — это сделать все возможное, чтобы этот вопрос Украины оставался на повестке дня как можно дольше. Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно», — считает глава МИД.
Он уверен, что, в отличие от США и некоторых других стран, поддержка Киева в 2024, 2025 и 2026 году не является предметом спора в британской политике, и война между Израилем и ХАМАС ей не помешает.
Ранее СМИ обратили внимание на отсутствие упоминания Украины в новогоднем обращении британского премьер-министра Риши Сунака в 2023 году. Год назад глава правительства обещал поддерживать «украинских друзей», хотя его собственная страна испытывает экономические трудности.