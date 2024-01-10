В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами

Глава МИД Британии Кэмерон: в Лондоне готовы поддерживать Киев годами

Вопрос поддержки Украины не является предметом спора для Лондона, Киев готовы поддерживать годами. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Кэмерон во время дебатов в нижней палате парламента королевства, передает украинское издание NV.

«Задача Великобритании — это сделать все возможное, чтобы этот вопрос Украины оставался на повестке дня как можно дольше. Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно», — считает глава МИД.

Он уверен, что, в отличие от США и некоторых других стран, поддержка Киева в 2024, 2025 и 2026 году не является предметом спора в британской политике, и война между Израилем и ХАМАС ей не помешает.

Ранее СМИ обратили внимание на отсутствие упоминания Украины в новогоднем обращении британского премьер-министра Риши Сунака в 2023 году. Год назад глава правительства обещал поддерживать «украинских друзей», хотя его собственная страна испытывает экономические трудности.

