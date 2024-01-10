Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 10 января 2024Бывший СССР

В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами

Глава МИД Британии Кэмерон: в Лондоне готовы поддерживать Киев годами
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Вопрос поддержки Украины не является предметом спора для Лондона, Киев готовы поддерживать годами. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Кэмерон во время дебатов в нижней палате парламента королевства, передает украинское издание NV.

«Задача Великобритании — это сделать все возможное, чтобы этот вопрос Украины оставался на повестке дня как можно дольше. Чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающих Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно», — считает глава МИД.

Он уверен, что, в отличие от США и некоторых других стран, поддержка Киева в 2024, 2025 и 2026 году не является предметом спора в британской политике, и война между Израилем и ХАМАС ей не помешает.

Ранее СМИ обратили внимание на отсутствие упоминания Украины в новогоднем обращении британского премьер-министра Риши Сунака в 2023 году. Год назад глава правительства обещал поддерживать «украинских друзей», хотя его собственная страна испытывает экономические трудности.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      Почти 100 детей отправили из Белгорода в Воронежскую область после обстрелов

      Врач подсказала россиянам способ легче пережить резкую смену погоды

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      В России попавшая под следствие мэр ушла с поста с цветами и благодарностью

      Медики из российского города пожаловались Путину на невыплату премий

      Россиянин разместил оправдывающий терроризм комментарий в соцсети и попался

      Стратегическую подлодку «Князь Пожарский» спустят на воду в январе

      Объем микрозаймов россиян резко вырос

      Путешественник из России отправился в кругосветку на яхте и пропал без вести

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости