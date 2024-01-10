Власти Эквадора депортируют сотни иностранных заключенных на родину

Нобоа: Эквадор депортирует иностранных заключенных из-за всплеска насилия

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что местные власти депортируют на родину сотни иностранных заключенных, чтобы сократить их число и расходы на них на фоне всплеска насилия в стране со стороны криминальных группировок. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в тюрьмах Эквадора находятся около 1500 колумбийцев. Президент страны также подчеркнул, что заключенные из Колумбии, Перу и Венесуэлы составляют 90 процентов всех иностранцев, которые содержатся в эквадорских тюрьмах.

Вооруженное противостояние в Эквадоре началось 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого бесчинства распространились и на другие места лишения свободы. На фоне этих событий президенту Эквадора пришлось ввести чрезвычайное положение и комендантский час в стране.

Кризис усугубился 9 января после побега из тюрьмы главаря второй крупнейшей в стране банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колона Пико. На фоне столкновений и захвата госучреждений в столицу Эквадора Кито стянули военную технику и солдат.