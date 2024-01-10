Politico: премьер Ирака в частном порядке попросил военных США остаться в стране

Власти Ирака тайно попросили военных США остаться в стране, предыдущие заявления о выводе американского контингента были «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию». Об этом пишет американское издание Politico.

По данным издания, с просьбой оставить американский контингент обратился иракский премьер Мухаммед Шия ас-Судани. В частном порядке он сообщил неназванным американским чиновникам, что иракские власти настроены на переговоры о сохранении американских военных в стране.

Однако иракский парламент может не поддержать позицию ас-Судани. В Ираке существуют влиятельные группировки, которые поддерживаются Ираном и которые стали мощной силой в правящей коалиции. Они могут поддержать курс на вывод войск США из Ирака.

6 января ас-Судани заявил о начале вывода иностранного военного контингента из страны. Власти пошли на такой шаг после американского удара по Багдаду, который унес жизнь полевого командира проиранского шиитского движения «Хезболла Ан-Нуджаба» Муштака Джавада Касима аль-Джавари. Багдад отмечал, что он входил в состав Народных мобилизационных сил (PMF) — официального органа безопасности Ирака.

В Ираке находятся около 2500 американских военных. Их задача — помочь местным силам противостоять возрождению «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).