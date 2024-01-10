Власти оценили запасы редкоземельных металлов в России

Минприроды: редкоземельных металлов в РФ хватит на 100 лет мирового потребления

Россия является мировым сырьевым лидером, при этом запасов редкоземельных металлов на территории страны хватит, чтобы обеспечить более сотни лет их мирового потребления. Об этом говорится в сообщении Минприроды РФ.

«Россия обладает крупной сырьевой базой редкоземельных металлов, которая может обеспечить текущее мировое потребление на период более 100 лет», — оценили в ведомстве. Глава Минприроды Александр Козлов напомнил также, что РФ обеспечивает 27 процентов мирового производства металлов платиновой группы, контролирует 22 процента мировых запасов никеля, 13 процентов кобальта, 15 процентов титана, 12 процентов вольфрама, 9 процентов меди, 4 процента редких земель и графита.

В ведомстве отметили, что в России есть технологии для получения разделенных оксидов редкоземельных металлов, а также строятся специальные промышленные комплексы. Из руд месторождений на территории страны уже производится 160 тысяч тонн никеля и около 5 тысяч тонн кобальта ежегодно. По этому показателю РФ занимает третье место в мире, добавили в Минприроды.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года сильнее всего из металлов подешевел никель. За год на Лондонской бирже его цена упала на 44,7 процента, что стало крупнейшим падением с 2008 года. Второй из худших результатов продемонстрировал цинк, он подешевел на 11,1 процента.