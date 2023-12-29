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16:29, 29 декабря 2023Экономика

Назван самый подешевевший за год металл

Bloomberg: стоимость никеля за год рухнула на 44 процента из-за проблем в Китае

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

По итогам 2023 года сильнее всего из металлов подешевел никель. За год на Лондонской бирже его цена упала на 44,7 процента, что стало крупнейшим падением с 2008 года, подсчитал Bloomberg.

Этот результат резко отличается от других металлов. Например, медь подорожала на 3 процента, а руда в Сингапуре — на 20 процентов. Вторым из худших металлов после никеля стал цинк, но его падение составило всего 11,1 процента.

Причиной такой динамики стали проблемы с китайской экономикой. Мировое предложение никеля продолжает расти, однако потребление никак не может выйти на траекторию роста. Меди помогло только ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что проблемы в китайской экономики привели к третьему подряд годовому снижению китайского фондового рынка. При этом в уходящем году его результат стал худшим в мире. За последние месяцы 2023 года объем иностранных инвестиций в китайский фондовый рынок рухнул на 87 процентов, с 33 миллиардов долларов в августе до 4,4 миллиарда.

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      Платон Щукин
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