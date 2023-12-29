Назван самый подешевевший за год металл
По итогам 2023 года сильнее всего из металлов подешевел никель. За год на Лондонской бирже его цена упала на 44,7 процента, что стало крупнейшим падением с 2008 года, подсчитал Bloomberg.
Этот результат резко отличается от других металлов. Например, медь подорожала на 3 процента, а руда в Сингапуре — на 20 процентов. Вторым из худших металлов после никеля стал цинк, но его падение составило всего 11,1 процента.
Причиной такой динамики стали проблемы с китайской экономикой. Мировое предложение никеля продолжает расти, однако потребление никак не может выйти на траекторию роста. Меди помогло только ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США к концу 2024 года.
Ранее сообщалось, что проблемы в китайской экономики привели к третьему подряд годовому снижению китайского фондового рынка. При этом в уходящем году его результат стал худшим в мире. За последние месяцы 2023 года объем иностранных инвестиций в китайский фондовый рынок рухнул на 87 процентов, с 33 миллиардов долларов в августе до 4,4 миллиарда.