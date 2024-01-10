Власти Перу направят спецназ на границу с Эквадором

Глава МВД Перу Фалькон приказал направить спецназ на границу с Эквадором

Глава МВД Перу Виктор Торрес Фалькон приказал усилить контроль на границе с Эквадором, направив туда спецназ. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

Власти распорядились немедленно отправить контингент Управления специальных операций (Diroes) полиции Перу для усиления мер безопасности на границе с Эквадором.

Ранее вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, однако их задержали.

Позже президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.