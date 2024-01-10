Во Франции назначение Атталя премьером назвали великим медийным переворотом

Politico: Макрон назначил Атталя премьером для противостояния крайне правыми

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Габриэля Атталя на должность премьер-министра страны для противостояния натиску крайне правых перед европейскими выборами. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, несмотря на свою короткую политическую карьеру Атталь заработал репутацию «упрямого бойцового пса или словарного снайпера против крайне правых» из-за дебатов с председателем ультраправой партии «Национальное объединение» Жорданом Барделлой.

«Это великий медийный переворот», — назвал назначение Атталя влиятельный член «Республиканцев», пожелавший остаться анонимным. По его словам, Макрон сделал такой выбор, потому что «Атталь будет возглавлять европейскую избирательную кампанию… будучи единственным, кто мог бы выстоять против Барделлы».

«Атталь и Барделла принадлежат к одному поколению, это очевидно. У Атталя есть политическая хватка, он знает, как поставить кульминацию по существу, так что он может противостоять Национальному объединению», — говорится в материале.

Тем не менее лишь 37 процентов французов считают, что из 34-летнего политика получится хороший премьер-министр. Несмотря на то что большинство опрошенных считает его компетентным (55 процентов), только 34 процента считают его способным провести те реформы, которые нужны стране.

Ранее старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев заявил, что назначение Атталя на должность премьер-министра Франции должно стать символом обновления страны. По его словам, Макрон делает его символом политического обновления и свежести.