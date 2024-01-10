В Госдуме ответили на заявление о справедливой цене яиц

Депутат Арефьев: цена на яйца в России не должна превышать 85 рублей за десяток

Цены на куриные яйца опустятся и не будут такими высокими, как сейчас, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он не согласился с заявлением Росптицесоюза о справедливой цене яиц.

Ранее гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившиеся цены на яйца в 110-125 рублей «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». Вместе с тем она призвала не ждать снижения стоимости продукта даже на фоне поставок из-за рубежа.

Арефьев с мнением главы Росптицесоюза не согласился. По его словам, стоимость яиц в России не должна превышать 85 рублей за десяток.

Цены на продукт подскочили буквально за два месяца, что говорит об искусственном ценообразовании, отметил парламентарий. «Как мы выясняли, цены все-таки поднялись в результате картельного сговора, который нужно ликвидировать. Полагаю, если закупить сверхизбыточное количество яиц, то цена упадет до нуля. Надо регулировать цены, надо заставлять делать так, как нужно стране, а не отдельным товаропроизводителям. Вообще говоря, у правительства есть такой рычаг: согласно закону о торговле, если цена на определенный товар в месяц поднимается более чем на 30 процентов, то вводится государственное регулирование. Но они этим пользоваться не хотят», — поделился он.

Тем не менее в скором времени ситуация с ценами на яйца нормализуется, и для дальнейшего повышения стоимости не будет оснований, полагает депутат.

Я думаю, что к маю стоимость еще будет подрастать, к пасхальным дням, а после пасхальных дней явно уже в летний период цены на яйца придется опустить, потому что на смену им придут овощи и потребность в яйце существенно снизится Николай Арефьев депутат Госдумы

В конце декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цены на яйца в России пойдут на спад после Нового года. Основной причиной подорожания он назвал повышенный спрос россиян на мясо птицы и другие дешевые источники белка.

