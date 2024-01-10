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23:41, 10 января 2024Мир

Захарова назвала лицемерием подготовку Украины ко встрече в Давосе

Захарова: подготовка Украины к встрече в Давосе на фоне обстрелов лицемерна
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием подготовку Украиной и Швейцарией встречи в Давосе на фоне обстрелов Белгорода и Донецка. Ее заявление приводится на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что организаторы пригласили представителей более 70 стран и международных объединений для обсуждения «формулы мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским.

Захарова подчеркнула, что формула оторвала от реальности и является набором ультиматумов в адрес России, которые не могут служить основой для начала переговоров.

Кроме того, ее пункты о ядерной, продовольственной и энергетической безопасности придуманы Киевом, чтобы ввести в партнеров в заблуждение, добавила представитель МИД.

Она напомнила, что на Украине официально действует запрет на переговоры с российским руководством. Любые разговоры об урегулировании конфликта без участия России не имеют смысла, не рассатриваются альтернативные точки зрения и иные инициативы, кроме предложенных Зеленским.

Дипломат сочла лицемерным обстрелы Белгорода, Донецка и других городов на фоне подготовки встречи в Давосе, добавив, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружения и способствовать эскалации.

«Все это демонстрирует истинные намерения киевского руководства, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Их сущностные подходы не меняются. Они продолжают мыслить категориями войны», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский, возможно, планирует посетить Швейцарию, в том числе он намерен присутствовать на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum), которое пройдет в Давосе 15 по 19 января.

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      Марина Совина
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