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11:00, 11 января 2024Россия

13-летняя петербургская школьница на пятом месяце беременности пришла в клинику

78.ru: следователи Петербурга заинтересовались беременностью 13-летней школьницы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге беременная 13-летняя школьница самостоятельно пришла в клинику. Ее положением уже заинтересовались следователи, об этом стало известно 78.ru.

По информации телеканала, девочка обратилась в медицинское учреждение 10 января. Как оказалось, она находится на пятом месяце беременности.

Медики осмотрели школьницу и отпустили домой. После ее ухода они предоставили данные о беременной несовершеннолетней сотрудникам полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 12-летняя школьница пришла к врачу из-за болей в животе. Девочку госпитализировали во Всеволожском районе, медики выявили у нее угрозу выкидыша.

До этого похожий случай произошел в Красноярске. Там мать 11-летней девочки заметила ее беременность только на шестом месяце. В больницу она обратилась, когда школьница начала жаловаться на боль и странные ощущения в животе.

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      Анна Щербакова
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