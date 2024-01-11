48-летняя актриса вышла в свет в прозрачном платье

Английская актриса, модель и телеведущая Франсин Льюис вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

48-летняя звезда посетила VIP-показ сериала Netflix «Гризельда» в Лондоне. Она появилась на публике без бюстгальтера и в прозрачном мини-платье со стразами, сквозь которое просвечивала ее грудь.

Фото: Ricky Vigil / GC Images / Getty Images

Также знаменитость надела кожаный плащ с меховой отделкой, серебристые мюли с бантами и взяла с собой клатч бренда Louis Vuitton. Кроме того, она распустила волосы, сделала макияж, используя помаду и тени коричневого оттенка, и выбрала в качестве украшений серьги-подвески.

Ранее в январе американская телеведущая и актриса Лиза Ринна появилась на обложке журнала Cosmopolitan в откровенном наряде. 60-летняя знаменитость позировала перед фотографом в комбинезоне с блестящими стразами, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь.