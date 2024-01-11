Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:45, 11 января 2024Ценности

48-летняя актриса вышла в свет в прозрачном платье

Фото: Chris Joseph / Globallookpress.com

Английская актриса, модель и телеведущая Франсин Льюис вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

48-летняя звезда посетила VIP-показ сериала Netflix «Гризельда» в Лондоне. Она появилась на публике без бюстгальтера и в прозрачном мини-платье со стразами, сквозь которое просвечивала ее грудь.

Фото: Ricky Vigil / GC Images / Getty Images

Также знаменитость надела кожаный плащ с меховой отделкой, серебристые мюли с бантами и взяла с собой клатч бренда Louis Vuitton. Кроме того, она распустила волосы, сделала макияж, используя помаду и тени коричневого оттенка, и выбрала в качестве украшений серьги-подвески.

Ранее в январе американская телеведущая и актриса Лиза Ринна появилась на обложке журнала Cosmopolitan в откровенном наряде. 60-летняя знаменитость позировала перед фотографом в комбинезоне с блестящими стразами, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Со всех сторон душат» Путин назвал экономику России первой в Европе. И объяснил, почему подорожали яйца

      В России начала дешеветь гречка

      48-летняя актриса вышла в свет в прозрачном платье

      Нарышкин заявил о планах США по вербовке российских выпускников программ обмена

      Россиянина признали первой звездой дня в НХЛ

      В США заявили о близкой победе России в конфликте на Украине

      «АвтоВАЗ» запустил продажи самой дорогой модели Lada

      Пытавшийся уехать на Украину россиянин признан виновным в госизмене и осужден

      В российском регионе уничтожили два ударных беспилотника ВСУ

      Россиян предупредили о разрушительном воздействии постоянной раздражительности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости