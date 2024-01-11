Аналитик призвал не верить прогнозам о росте экономики России

Экономист Бадалов назвал недостоверными прогнозы ВБ о росте экономики России

Прогнозы аналитиков Всемирного банка (ВБ) о росте экономики России в 2024 и 2025 годах во многом являются интуитивными и недостаточно достоверными. По этим причинам доверять им не следует, заявил кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как уточнил экономист, подобные прогнозы основаны на экономических данных, которые взяты из открытых источников. Однако российские власти скрывают большинство статистической информации или публикуют их с задержкой из-за санкционной войны с западными странами. «Запад занижает наши показатели в первую очередь потому, что не обладает полным доступом к информации», — заявил Бадалов.

Он добавил, что аналитики международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд, не обладают достоверными данными об экспорте и импорте товаров, поэтому не могут давать объективных оценок состояния российской экономики. «Они ограничены в доступе к информации о российской экономике», — заключил эксперт.

Ранее аналитики Всемирного банка улучшили свой прогноз роста экономики России на 2024 год. Согласно обновленной оценке, эксперты ожидают, что ВВП РФ по итогам этого года вырастет на 1,3 процента вместо прежних 1,2 процента. Прогноз на 2025 год был также улучшен — на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 0,9 процента. При этом ожидания роста российской экономики на 2023 год были пересмотрены сразу на 1 п. п., до 2,6 процента.