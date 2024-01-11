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18:57, 11 января 2024Бывший СССР

Армении предсказали новые проблемы из-за отказа от соглашений с Россией

Политолог Суренянц: Ереван сильно рискует из-за отказа от Сочинских соглашений

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Дезавуировав Сочинские соглашения с Россией, Ереван рискует обрести множество проблем, потому что Азербайджан ни за что не откажется от претензий на создание «Зангезурского коридора» через территорию Сюникской области Армении. Об этом заявил политолог Сурен Суренянц в интервью для «Spuntnik Армения».

«Сегодня же любой вариант контроля над транспортным сообщением хуже того, что было прописано в тексте трехстороннего заявления. Пашинян пошел на это, чтобы подорвать поствоенный российский статус-кво или российский контроль. На деле же оказалось, что он против не транспортного сообщения как такового, а российского контроля», — уверен эксперт.

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По его мнению, Баку удалось достичь международной поддержки по вопросу «Зангезурского коридора», ведь теперь о проекте говорят не только в Азербайджане, но и в Европейском союзе.

Суренянц заключил, что сегодня «усилиями» армянских властей проблем не только не убавилось, но и прибавилось, а 2024 год будет политически тяжелее предыдущего.

11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемым предложение Армении по делимитации границы. Он отметил, что для решения вопроса анклавов необходимо создавать отдельную экспертную группу.

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      Глеб Палехов
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