Белый дом обвинил Китай во вмешательстве в выборы на Тайване

Белый дом: Китай вмешивается в выборы на Тайване путем дезинформации

Китай вмешивается в выборы на Тайване путем проведения дезинформационных операций. Об этом заявил высокопоставленный представитель в Белом доме на правах анонимности, передает издание Politico.

«Ни для кого не секрет, что у Пекина есть взгляды на исход выборов и он пытается формировать и принуждать различными способами (...) Кампания вмешательства включает в себя попытки сформировать информационную среду или оказать экономическое давление на остров посредством объявлений об изменении тарифов», — приводит издание слова представителя Белого дома.

По мнению авторов материала, подобными действиями Пекин намекает на нежелательность победы кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лая Циндэ и выражает симпатии его оппоненту Хоу Юи из партии Гоминьдан. Несмотря на тот факт, что первый остается фаворитом предвыборной гонки, рейтинги второго выросли перед президентскими выборами.

Президентские выборы на Тайване состоятся 13 января. Ранее аналитики Bloomberg оценили, что в случае конфликта из-за Тайваня мировой экономике будет нанесен ущерб в 10 триллионов долларов.