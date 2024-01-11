Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 11 января 2024Мир

Белый дом обвинил Китай во вмешательстве в выборы на Тайване

Белый дом: Китай вмешивается в выборы на Тайване путем дезинформации

Фото: Ann Wang / Reuters

Китай вмешивается в выборы на Тайване путем проведения дезинформационных операций. Об этом заявил высокопоставленный представитель в Белом доме на правах анонимности, передает издание Politico.

«Ни для кого не секрет, что у Пекина есть взгляды на исход выборов и он пытается формировать и принуждать различными способами (...) Кампания вмешательства включает в себя попытки сформировать информационную среду или оказать экономическое давление на остров посредством объявлений об изменении тарифов», — приводит издание слова представителя Белого дома.

По мнению авторов материала, подобными действиями Пекин намекает на нежелательность победы кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лая Циндэ и выражает симпатии его оппоненту Хоу Юи из партии Гоминьдан. Несмотря на тот факт, что первый остается фаворитом предвыборной гонки, рейтинги второго выросли перед президентскими выборами.

Президентские выборы на Тайване состоятся 13 января. Ранее аналитики Bloomberg оценили, что в случае конфликта из-за Тайваня мировой экономике будет нанесен ущерб в 10 триллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США вновь начали импортировать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

      Привычку пить кофе сразу после пробуждения назвали вредной

      Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

      В России решили вдвое больше зарабатывать на лотереях

      Судившийся с россиянами производитель спиртного привезет в страну новый бренд

      Зеленский приехал в Таллин

      Власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

      В Китае показали расследование о преступлениях высокопоставленных коррупционеров

      Иностранной блогерше пришлось скрывать лицо после процедуры «русские губы»

      Названы особенности модернизированного дрона «Куб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости