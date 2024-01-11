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08:51, 11 января 2024Из жизни

Бизнесмен попытался увеличить пенис и уменьшил его на 2,8 сантиметра

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Бизнесмен из Турции подал судебный иск против врача после неудачной операции по увеличению пениса. Об этом сообщает Daily Mail.

Ильтер Туркмен из города Текирдаг обратился в суд с заявлением, что после хирургического вмешательства его пенис стал меньше на 2,8 сантиметра. По его словам, доктор Халук Солеймез обещал, что в результате операции по увеличению пенис Туркмена станет на 2,7 сантиметра длиннее и на 2,7 сантиметра толще. Однако процедура, проведенная в январе 2022 года, пошла не по плану, в результате пенис пациента не только уменьшился, но и изменил форму. После первой операции Туркмену понадобилась повторное вмешательство, чтобы уменьшить кровотечение и исправить урон, нанесенной попыткой увеличения. При этом, по словам мужчины, после этого он около месяца страдал от боли и не мог нормально ходить.

Бизнесмен рассчитывает получить от хирурга компенсацию в размере 500 тысяч лир (примерно 1,5 миллиона рублей). Однако Сойлемез утверждает, что не сделал никаких ошибок во время операции, а причиной осложнений стали анатомические особенности пациента. Более того, он заявил, что не обещал Туркмену конкретный результат. Защита хирурга также настаивает, что сумма компенсации завышена и свидетельствует о попытке обогатиться за счет врача.

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