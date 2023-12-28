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05:12, 28 декабря 2023Из жизни

Женщина из мести отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Бразилии отрезала пенис мужу из-за подозрений в измене с племянницей. Об этом пишет Daily Mail.

22 декабря 34-летняя бразильянка, чье имя не разглашается, пришла в полицейский участок города Атибайя с братом и призналась, что отрезала пенис мужу из-за того, что он переспал с 15-летней племянницей. Она рассказала, что заманила мужчину в постель, привязала его руки и ноги к кровати под видом сексуальных игр, а затем достала бритвенное лезвие и отрезала им его пенис. Сделав это, она сфотографировала отсеченный орган и смыла его в унитаз. По ее словам, последнее она сделала потому, что слышала о возможности пришить оторванный пенис, и не хотела оставлять мужу такого шанса.

39-летнего пострадавшего нашли дома живым и отвезли в больницу, однако о его состоянии ничего неизвестно. Женщину арестовали и предъявили ей обвинения, теперь бразильянку ждет суд.

Полиция ведет расследование, и пока следователи никак не комментировали ее заявления о связи мужчины с несовершеннолетней девушкой. При этом возраст согласия в Бразилии 14 лет. Поэтому правоохранителей будет интересовать вопрос о том, произошел ли сексуальный акт добровольно.

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      Алиса Дмитриева
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