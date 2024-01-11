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20:04, 11 января 2024Путешествия

Блогер объяснил инцидент с дверью Boeing фразой «она никогда не была прикручена»

Фото: NTSB / Reuters

Авиаэксперт и блогер Дэн Грайдер объяснил инцидент с оторвавшейся в полете дверью Boeing 737 MAX 9 фразой «она никогда и не была прикручена». Своим мнением он поделился в видео на YouTube-канале.

По его словам, за сборкой самолетов не осуществляется надлежащий контроль. В связи с этим в лайнере якобы не хватает болтов, закрепляющих дверь. «Сколько еще самолетов летает без гаек, рискуя, что в полете упадет шасси?» — задался вопросом летный инструктор.

Грайдер добавил, что дверь удерживается во время полетов благодаря перепадам давления. «Отсутствие надзора в сфере авиастроения вызовет проблемы», — предрек специалист.

Ранее генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX после недавнего случая с оторвавшейся в полете дверью лайнера. Сейчас эксперты Boeing обследуют дверную заглушку поврежденного воздушного судна.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.

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      Зарина Дзагоева
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