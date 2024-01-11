Бублик съел чужие чипсы и победил итальянца

Теннисист из Казахстана Бублик перекусил чипсами зрителя во время матча

Теннисист из Казахстана Александр Бублик решил перекусить прямо во время матча и съел чужие чипсы. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Бублик угостился чипсами во время матча 1/4 финала турнира в Аделаиде, Австралия, против итальянца Лоренцо Музетти. В одном из розыгрышей Бублик побежал за мячом, но не смог его достать и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Теннисист не растерялся, похлопал одного из болельщиков в первом ряду по плечу и взял чипсы из пачки у него в руках. Мужчина в ответ засмеялся. Произошедшее попало на видео.

В итоге Бублик победил Лоренцо Музетти, обыграв его в большинстве сетов (6:3, 6:7 (4:7), 7:5).

Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.

