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18:40, 11 января 2024Из жизни

Бублик съел чужие чипсы и победил итальянца

Теннисист из Казахстана Бублик перекусил чипсами зрителя во время матча

Кадр: Telegram-канал Shot

Теннисист из Казахстана Александр Бублик решил перекусить прямо во время матча и съел чужие чипсы. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Бублик угостился чипсами во время матча 1/4 финала турнира в Аделаиде, Австралия, против итальянца Лоренцо Музетти. В одном из розыгрышей Бублик побежал за мячом, но не смог его достать и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Теннисист не растерялся, похлопал одного из болельщиков в первом ряду по плечу и взял чипсы из пачки у него в руках. Мужчина в ответ засмеялся. Произошедшее попало на видео.

В итоге Бублик победил Лоренцо Музетти, обыграв его в большинстве сетов (6:3, 6:7 (4:7), 7:5).

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      Антонина Черташ
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