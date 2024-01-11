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05:36, 11 января 2024Мир

В МИД Китая заявили о будущем России

МИД Китая заявил, что РФ сможет сохранить национальную стабильность и развитие

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай убежден, что Россия успешно реализует свою важную внутриполитическую повестку и сохранит национальную стабильность и развитие. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.

Он оценил отношения стран как высококачественное стретегическое сотрудничество. «Китай твердо убежден, что Россия сможет успешно реализовать свою важную внутриполитическую повестку и сохранить национальную стабильность и развитие», — подчеркнул министр.

Дипломат добавил, что оба государства играют ведущую роль на международной арене.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга. По словам главы государства, КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность.

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      Марина Совина
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