Женщина случайно вышла замуж за родственника и узнала об этом при беременности

В США женщина вышла замуж за родственника и узнала об этом через 12 лет

Американская тиктокерша Марселла Хилл случайно обнаружила, что вышла замуж за родственника. Об этом сообщает LadBible.

Хилл узнала о родстве с мужем лишь после 12 лет замужества. Во время беременности она решила изучить свою родословную, чтобы позаимствовать имя для будущего ребенка у одного из предков. Когда женщина сказала мужу, как звали ее бабушек и дедушек, тот неожиданно ответил: «Забавно. У наших бабушек и дедушек одинаковые имена».

Присмотревшись, Хилл поняла, что ее дедушка был двоюродным братом его бабушки. «Тогда муж позвонил своей бабушке, я позвонила дедушке, и мы спросили их, знают ли они друг друга, — рассказывает она. — Ну и выяснилось, что, разумеется, знают! В детстве они даже жили вместе».

Родство оказалось достаточно дальним: Хилл и ее муж приходились друг другу четвероюродными сестрой и братом. Они с юмором отнеслись к этому открытию и даже нашли в нем некоторые положительные стороны: теперь можно вместе ходить на встречи родственников. Когда у них родилась дочка, ее назвали в честь прапрабабушки — Мэри Джейн Доллар.

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