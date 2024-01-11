Дуда обратился к генпрокурору Польши с просьбой освободить экс-главу МВД

Дуда будет добиваться освобождения экс-главы МВД и его заместителя

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет добиваться освобождения бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, глава государства обратился с соответствующей просьбой к генпрокурору Польши Збигневу Зебро.

Ранее экс-главу МВД и его заместителя арестовали прямо во время церемонии назначения советников Дуды в президентском дворце в Варшаве за превышение полномочий в 2007 году, несмотря на амнистию. Сообщается, что действующая польская власть считает их помилование неправомерным.