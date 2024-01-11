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09:26, 11 января 2024Силовые структуры

Две сотрудницы российской больницы привязали пожилого пациента к кровати

Под Краснодаром санитарка и медсестра привязали пожилого пациента к кровати

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Краснодарском крае медсестра и санитарка привязали 76-летнего пенсионера к металлической кровати. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 января в терапевтическое отделение районной больницы станицы Полтавской доставили пациента. Его пришлось сразу же госпитализировать. 8 января сотрудницы медицинского учреждения заметили, что пожилой мужчина ходит по отделению. Тогда они принудительно привязали его к кровати. Сосед по палате рассказал об инциденте родственникам потерпевшего.

Против санитарки и медсестры возбудили дело по пункту «а» части статьи 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае проверяют начальника пункта полиции, который, согласно заявлению местной жительницы, вынудил ее подписать договора займа под залог квартиры.

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      Екатерина Кашурникова
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