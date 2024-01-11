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11:55, 11 января 2024Культура

«Ералаш» потребовал взыскать с вдовы и дочери Грачевского 11 миллионов рублей

«Ералаш» потребовал взыскать с вдовы и дочери Грачевского миллионы рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Продюсерский центр «Ералаш» потребовал взыскать 11 миллионов рублей с вдовы режиссера Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суде рассматриваются два иска ООО "Продюсерский центр "Ералаш" к Алеевой-Грачевской К. Б. и Белоцерковской Е. И. об ответственности наследников по долгам наследодателя. Истец заявил требования на сумму 11 млн рублей. Судебное заседание по данному делу назначено на 6 и 7 февраля», — отмечается в заявлении суда.

В 2011 году Грачевский заключил с продюсерским центром договор займа на сумму в 10 миллионов рублей со ставкой в 8,5 процента годовых. В договоре была предусмотрена неустойка в случае просрочки платежа, которая и составляла 11 миллионов рублей. В 2021 году режиссера не стало и оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Тогда же «Ералаш» потребовал взыскать с вдовы и дочери Грачевского 18 миллионов. Суд обязал наследниц выплатить часть этой суммы — 15 миллионов.

Ранее вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская заявила о желании родить второго ребенка более чем через два года после кончины супруга.

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      Анастасия Астахова
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