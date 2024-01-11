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19:27, 11 января 2024Наука и техника

Раскрыта загадка исчезновения гигантских обезьян

Nature: гигантопитеки исчезли из-за изменения климата около 200 тысяч лет назад

Фото: Michal Maňas / Wikimedia

Международная группа ученых из Китая, Австралии и США раскрыла загадку исчезновения гигантских обезьян — гигантопитеков (Gigantopithcus blacki). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи показали, что эти приматы, которые являлись очень далекими родственниками человека и бродили по карстовым равнинам Южного Китая, вымерли между 295 и 215 тысячами лет назад, еще до того, как люди прибыли в этот регион. Причиной исчезновения стала неспособность адаптировать свои пищевые привычки и поведение в условиях изменяющегося климата.

Ученые проанализировали окаменелости из 22 пещер области Гуанси на юге Китая и использовали несколько методов для датировки образцов. Оказалось, что возраст ископаемых останков соответствует результатам люминесцентного датирования отложений, где они были обнаружены, что дало палеонтологам надежную хронологию исчезновения G. blacki.

Данные по пыльце, реконструкция фауны, выявление изотопного состава зубов и анализ пещерных отложений позволили исследователям установить условия окружающей среды, приведшие к вымиранию гигантопитеков. Этот вид процветал в богатых и разнообразных лесах, однако к 700-600 тысячам лет назад окружающая среда стала более изменчивой, и смена сезонов привела к перестройке структуры лесных сообществ.

Близкими родственниками гигантопитеков были орангутаны, которые оказались более гибкими в адаптации к новым условиям, изменив свои предпочтения, поведение и размер тела. В отличие от них G. blacki полагались на менее питательный резервный источник пищи. Приматы стали менее подвижными, их географический ареал поиска пищи сократился, в результате чего они столкнулись с хроническим стрессом и фатальным сокращением численности.

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      Александр Еникеев
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