Глава МИД Венгрии анонсировал встречу с Кулебой

Глава МИД Венгрии Сийярто анонсировал встречу с Кулебой 29 января

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто анонсировал встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая пройдет 29 января в Ужгороде. Об этом министр написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Если все пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, когда у нас с украинским коллегой, министром Кулебой, состоится встреча в Ужгороде. Надеюсь. Я готов», — сказал Сийярто.

Они рассчитывают рассмотреть пункты сотрудничества между странами. «Посмотрим, может ли встреча на самом высоком уровне помочь в этой ситуации и какую работу надо выполнить, чтобы два лидера встретились с надеждой на успех», — заявил министр.

Ранее Сийярто обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком возможную встречу украинского лидера и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Они также обсудили процесс вступления Украины в Европейский союз.