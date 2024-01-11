Госдеп затруднился разъяснить слова Байдена о геноциде на Украине

Госдеп не смог разъяснить, почему Байден назвал действия РФ на Украине геноцидом

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе беседы с журналистами затруднился разъяснить слова президента США Джо Байдена о геноциде на Украине, передает ТАСС.

Чиновник, комментируя действия Израиля в секторе Газа, отказался считать их геноцидом. Он также подчеркнул, что необходимо проявлять «чрезвычайную осторожность» в подобных высказываниях. После этого журналисты напомнили, что американский лидер очень быстро назвал политику России на Украине геноцидом, обратив внимание на разницу в подходе Вашингтона к палестино-израильскому и украинскому конфликтам.

«Такие определения надо давать при тщательном рассмотрении законов и фактов. И обвинения относительно того, что Израиль совершает геноцид, безосновательны», — заявил в ответ Пател, подчеркнув, «все конфликты и обстоятельства разные».

В апреле 2022 года Байден назвал действия России на Украине геноцидом. По его словам, российский президент Владимир Путин «пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев».