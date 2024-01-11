Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 11 января 2024Мир

Кандидат в президенты США выступила за помощь Украине

Кандидат в президенты США Хейли: помощь Украине предотвращает войну НАТО с РФ
Никки Хейли

Никки Хейли. Фото: Mike Segar / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли заявила, что поддержка Вашингтоном Киева предотвращает конфликт России со странами НАТО. Ее слова приводит телеканал CNN.

Хейли выступила за помощь Украине и подчеркнула, что Россия якобы обещала после захвата республики начать конфликты с Польшей и странам Балтии.

Материалы по теме:
Израиль атаковал военные объекты Ирана. Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
Израиль атаковал военные объекты Ирана.Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
31 января 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023

«Это страны НАТО. И это вовлекает Америку в войну. Речь идет о предотвращении войны», — отметила она во время предвыборных дебатов.

По мнению политика, победа России в конфликте с Украиной также ознаменует лидерство КНР. «Есть причина, почему тайваньцы хотят, чтобы мы помогали украинцам — это потому, что они знают, что если Украина победит, Китай не будет вторгаться в Тайвань», — предположила она.

Ранее в ходе дебатов кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал Китай главной угрозой для Вашингтона. Он также призвал внимательнее отнестись к деятельности Коммунистической партии страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать три российских региона

      Бизнесмен попытался увеличить пенис и уменьшил его на 2,8 сантиметра

      Белый дом обвинил Китай во вмешательстве в выборы на Тайване

      В США обратили внимание на новую угрозу терактов

      Стало известно о неудачных контратаках ВСУ на купянском участке

      Россиянам назвали самый надежный способ оплаты при покупке жилья

      Участники СВО вынудили чиновника снять шапку с флагом недружественной страны

      69-летняя Любовь Успенская высказалась о своих пластических операциях

      В России заявили о преимуществах импорта готовых машин

      Кандидат в президенты США выступила за помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости