Кандидат в президенты США выступила за помощь Украине

Кандидат в президенты США Хейли: помощь Украине предотвращает войну НАТО с РФ

Кандидат в президенты США от республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли заявила, что поддержка Вашингтоном Киева предотвращает конфликт России со странами НАТО. Ее слова приводит телеканал CNN.

Хейли выступила за помощь Украине и подчеркнула, что Россия якобы обещала после захвата республики начать конфликты с Польшей и странам Балтии.

«Это страны НАТО. И это вовлекает Америку в войну. Речь идет о предотвращении войны», — отметила она во время предвыборных дебатов.

По мнению политика, победа России в конфликте с Украиной также ознаменует лидерство КНР. «Есть причина, почему тайваньцы хотят, чтобы мы помогали украинцам — это потому, что они знают, что если Украина победит, Китай не будет вторгаться в Тайвань», — предположила она.

Ранее в ходе дебатов кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал Китай главной угрозой для Вашингтона. Он также призвал внимательнее отнестись к деятельности Коммунистической партии страны.