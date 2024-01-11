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09:04, 11 января 2024Ценности

Иностранной блогерше пришлось скрывать лицо после процедуры «русские губы»

Кадр: @LAURENKEEBLE08 / TikTok

Блогерше Лозз с никнеймом @laurenkeeble08 пришлось скрывать лицо после популярной процедуры «русские губы» (косметологическая процедура, в результате которой рот приобретает четкий контур, а центральная часть верхней губы становится вздернутой). Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Иностранная инфлюэнсерша рассказала, что впервые решила увеличить губы. Выбор девушки пал на упомянутую технику, и ей ввели под кожу 1,5 миллилитра филлера.

Однако впоследствии у юзерши возник сильный отек, из-за которого она отказалась выходить из дома без маски на лице. Кроме того, автор видео продемонстрировала, что утратила способность широко открывать рот, из-за чего ей приходится нарезать еду на маленькие кусочки. «Красота — это боль», — резюмировала блогерша.

В июле 2022 года сообщалось, что иностранная блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы» и осталась с внешностью обезьяны. На кадрах видно, что ее губы раздулись до аномального размера из-за сильного отека.

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      Алина Гостева
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