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06:04, 11 января 2024Интернет и СМИ

Пользователи сети поделились необычными способами уличить партнера в измене

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователи сети перечислили необычные способы уличить партнера в измене. Своими историями они поделились на Reddit.

Так, пользовательница с ником @OneOfThemGirls рассказала, что ее тетя заподозрила мужа в измене, после чего нашла адрес его потенциальной любовницы и ввела его в сервисе Google Earth. «Грузовик ее супруга оказался около подъезда этой женщины, когда Google Earth сделал снимок», — написала она.

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Пользователь @FreddieDoes40k поделился историей о том, как узнал о неверности девушки благодаря жевательным конфетам. «Она начала спрашивать, почему я ем эти конфеты, если раньше их ненавидел. Но я их всегда любил», — сказал он. По его словам, позже он случайно узнал, что его коллега терпеть не мог жевательные конфеты. «Она спала с ним, и просто перепутала нас», — заключил автор.

Пользовательница @Getanzt отметила, что узнала об измене, когда ее бойфренд поздравил ее с днем рождения в июле, хотя она родилась в апреле. «Сначала он переводил все в шутку, но потом я узнала, что он еще виделся с бывшей девушкой, ее день рождения был в июле», — написала она.

@Ohlookahipster написал, что уличил в неверности партнершу при помощи iPad. Он объяснил, что Apple может синхронизировать сообщения между устройствами. По его словам, его подруге написала девушка по имени Лесли, которой она ответила. «Я не знал подругу с таким именем, это казалось странным сразу. Но потом она отправила Лесли голое селфи, а затем выяснилось, что это был парень, еще и скинхед», — заключил пользователь.

Ранее в соцсети TikTok пользователи придумали оригинальный способ узнать об измене. На платформе вирусился тренд, в котором девушки помечают уровень наполнения банок с продуктами в холодильнике, которые их партнеры не едят, чтобы выявить, был ли у них дома кто-то посторонний.

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      Олег Давыдов
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