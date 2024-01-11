Израиль назвал ЮАР «юридическим отделом» ХАМАС

В правительстве Израиля назвали ЮАР «юридическим отделом» ХАМАС

ЮАР играет роль «юридического отдела» палестинской радикальной группировки ХАМАС, оправдывая деятельность этой организации в Международном суде ООН в Гааге. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви.

«Как трагично, что ЮАР решила выступать в роли адвоката дьявола и служить юридическим отделом террористической организации ХАМАС», — написал он, также назвав южноафриканскую республику борцом «за крупнейших расистов после геноцида 7 октября».

Ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, заявив, что действия Тель-Авива в секторе Газа являются геноцидом. В свою очередь, Израиль обратился к другим странам с просьбой выступить против этого процесса.