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14:53, 11 января 2024Среда обитания

Россиянка обнаружила болото под полом своей квартиры

Жительница Канска обнаружила скопление воды под полом квартиры

Кадр: ГТРК «Красноярск»

Жительница города Канска Красноярского края обнаружила болото под полом своей квартиры. Об этом сообщает телеканал «Вести Красноярск».

Озеро под полом женщина заметила прошлым летом, когда решила начать ремонт. Летом квартира наполняется запахом сырости, плодятся мошкара и двухвостки. От влаги полы в доме гуляют.

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С жалобой на скопление воды она обратилась в управляющую компанию, но ответных мер не дождалась. Дом нерентабелен, оправдываются в обслуживающей организации. Даже после вынесенного прокуратурой представления коммунальщики не отреагировали.

Следующим шагом стало обращение в «Общероссийский народный фронт». Проверка внутридомовой инженерной системы, проведенная стройнадзором, установила, что УК не исполняет свои обязанности надлежащим образом.

Ранее дом в Нижнем Новгороде превратился в «ледяной дворец» из-за протечки в подвале. В результате аварии подъезд покрылся инеем и льдом, а в воздухе появились клубы пара.

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      Виктория Клабукова
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