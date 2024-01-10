Среда обитания
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12:48, 10 января 2024Среда обитания

В российском городе появился дом — «ледяной дворец»

Подъезд дома в Нижнем Новгороде покрылся льдом из-за аварии

Дом в Нижнем Новгороде превратился в «ледяной дворец» из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент с девятиэтажным зданием, расположенным на улице Кольцевой, произошел в конце декабря — в результате один из подъездов покрылся инеем и льдом, а в воздухе появились клубы пара. Жильцы вынуждены ходить по скользкому полу и ступеням, покрытым «сталагмитами». Помимо этого, они не могут пользоваться лифтом — несколько дней назад из-за повышенной влажности он перестал работать.

Причиной проблем стала протечка в подвале трубы с горячей водой, которая до сих пор не устранена. Жильцы также жалуются на то, что в доме постоянно нет отопления либо горячей воды. «Максимум неудобств, максимум проблем, поэтому хотелось бы, чтобы это поскорее уже закончилось и наконец-то пришел дом в порядок», — рассказал один из них. По словам жильцов, коммунальные службы никак не помогают решить проблему с замерзшим подъездом, при этом дозвониться до управляющей компании они не могут.

Днем ранее стало известно, что дом в Москве покрылся льдом после тушения в нем пожара.

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      Полина Кислицына
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