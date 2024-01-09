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19:17, 9 января 2024Среда обитания

Дом в Москве покрылся льдом

Дом в Москве покрылся льдом после тушения пожара
СюжетПожар в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дом в Москве покрылся льдом, после того как в нем потушили пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На опубликованных фотографиях видно, что пятиэтажный дом покрылся льдом. Ледяная поверхность образовалась на стенах здания, окнах квартир и балконах. На некоторых поверхностях появился слой льда в несколько сантиметров, а также сосульки.

Здание находится по адресу Красностуденческий проезд, 15. Отмечается, что во время пожара жители успели эвакуироваться.

Ранее вода залила лестничную клетку, коридор общего пользования и шахту лифта в московском ЖК «Город на Реке Тушино-2018». Прорыв труб произошел в нескольких домах по адресу Волоколамское шоссе, 71, корпус 8. Жители заявили, что управляющая компания «Меркурий-Покровское» начала заниматься проблемой через два часа после первой заявки.

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      Мария Черкасова
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