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18:40, 11 января 2024Бывший СССР

Командование ВСУ рассказало о сложностях на восточном направлении

Сырский: ВСУ испытывают трудности на восточном направлении

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности на восточном направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сырский рассказал, что ВСУ столкнулись со сложностями на купянском, лиманском и бахмутском направлениях. Он сообщил, что российские войска продолжают продвижение к Синьковке с целью блокирования Купянска, и отметил наращивание сил на этом направлении.

Также украинский генерал подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Часов Яр. На лиманском направлении ВСУ подвергаются интенсивным артиллерийским обстрелам.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов допустил эвакуацию из Купянского района. Он уточнил, что людей будут эвакуировать не только из населенных пунктов за рекой Оскол, но и с ее левого берега.

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      Юрий Леонов
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