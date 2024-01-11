На Украине предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан

Депутат Рады Безуглая предрекла превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая предрекла Вооруженным силам Украины (ВСУ) превращение в конвейер по утилизации граждан в случае отсутствия каких-либо радикальных преобразований. Об этом она написала на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта», — заявила она.

По словам депутата, коррупция в ВСУ продолжает расти, а оборонно-промышленному комплексу страны не удастся стать экономическим двигателем.

Ранее командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Крым заявил, что постоянные удары российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заставляют военных долгое время прятаться в укрытиях.