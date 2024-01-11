Мишустин поблагодарил военкоров за мужество при освещении спецоперации

Премьер-министр Мишустин поблагодарил военкоров за мужество при освещении СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2023 год поблагодарил военных корреспондентов за мужество и стойкость при освещении специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

Мишустин назвал важным полем боя работу в информационном пространстве. «Это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищая своих граждан. Уверен, именно таким подходом руководствуются сегодняшние лауреаты премии правительства РФ», — высказался политик.

Премьер-министр также поздравил военкоров с наступающим Днем российской печати. «Хочу поблагодарить их за мужество, за стойкость при освещении специальной военной операции», — сказал Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что журналисты рискуют собой, освещая события с зоны боевых действий.

В середине декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин также призвал телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров. Глава государства отметил, что ему страшно смотреть на работу военных корреспондентов-женщин в зоне боевых действий.