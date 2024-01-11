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02:00, 11 января 2024Забота о себе

Косметолог рассказала о пользе инъекций со спермой лосося

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Инъекции, сделанные с применением выделенного из спермы лосося компонента, становятся все популярнее, рассказала косметолог Надин Бэгготт. О пользе этой считающейся альтернативой уколам ботокса процедуры, которую, в частности, делала американская актриса Дженнифер Энистон, написало издание Metro.

Бэгготт объяснила, что для инъекций используется не сама сперма лосося, а полученный из нее компонент. Его вводят в кожу вокруг глаз, чтобы стимулировать выработку коллагена и приток крови и питательных веществ к этой области. «Это действительно замечательная процедура, очень модная сейчас», — заявила специалистка.

Косметолог считает, что в 2024 году эта процедура станет одним из самых популярных бьюти-трендов. При этом, по словам Бэгготт, в Корее такие инъекции делают уже несколько лет. «От филлеров и раздутых лиц все уже устали, поэтому в индустрии красоты мы ищем более естественные альтернативы. А если вас беспокоят иглы, инъекции делают очень маленькой иглой», — уточнила она.

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В 2021 году в медицинском журнале Pharmaceuticals было опубликовано исследование, показавшее, что содержащийся в половых клетках лосося полидезоксирибонуклеотид (ПДРН) может использоваться для заживления ран на человеческой коже и уменьшения воспаления. Кроме того, доказали ученые, уколы ПДРН стимулируют выработку коллагена и эластина, важных для упругости кожи, и притягивают молекулы воды.

Летом 2023 года Дженнифер Энистон действительно призналась, что использовала сперму лосося в косметических целях. При этом она добавила, что для ухода за кожей предпочитает инъекции пептидов, которые делает каждую неделю.

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      Александра Лисица
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