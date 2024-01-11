Курс доллара рухнул

Курс доллара опустился ниже 89 рублей

Во время торгов в четверг, 11 января, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. Это произошло впервые с 29 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9:45 по московскому времени курс американской валюты составил 89,19 рубля, упав на 0,14 пункта. Евро при этом подрос до 98,0375 рубля. Юань также подорожал, он стоит 12,43 рубля.

Ранее в январе финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов допустил, что к середине месяца курс доллара может резко укрепиться к российской валюте и достичь уровня в 93,8 рубля. Говоря о причинах, он упомянул вероятную высокую активность импортеров, которая может ослабить валютные позиции рубля. Однако ожидать еще более резкого ослабления российской валюты к американской в ближайшей перспективе не стоит, полагает эксперт.