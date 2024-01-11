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17:01, 11 января 2024Среда обитания

Лера Кудрявцева рассказала о проблемах после потопа

Лера Кудрявцева рассказала о масштабном ремонте после потопа в квартире
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после потопа в московской квартире. Ей предстоит сделать масштабный ремонт. Подробностями звезда поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Кудрявцевой, в квартире придется сделать осушение паркета и стен, сняв плинтусы — работа займет около 10 дней. Ковры необходимо сдать в химчистку, а треснувшее стекло на балконе — заменить. Кроме того, пострадавшие детали интерьера нуждаются в сушке, чтобы избежать образование плесени.

«Летом конечно же ремонт! Так как от влажности потеки по стенам и дыбом паркет», — сообщила телеведущая. Она добавила, что причина потопа выясняется.

О потопе в квартире Кудрявцевой из-за прорыва батареи стало известно 9 января. По словам телеведущей, новость об аварии застала ее во время отпуска.

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      Александра Качан
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