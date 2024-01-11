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21:03, 11 января 2024Из жизни

Мальчика-Будду арестовали по обвинениям в изнасиловании

Мальчик-Будда из Непала изнасиловал последовательницу и попал за решетку

Фото: Binod Joshi / AP

Мужчина из Непала, которого тысячи людей считали реинкарнацией Будды, был арестован после того, как изнасиловал девочку. Об этом сообщает Deccan Herald.

Центральное бюро расследований (ЦБР) полиции Непала сообщило, что 9 января они арестовали 34-летнего Рама Бахадура Бомджана, известного как «мальчик-Будда», в доме на окраине Катманду, где он прятался. «Наша команда арестовала его, когда он пытался сбежать, выпрыгнув из окна дома», — говорится в заявлении ЦБР.

Бомджан попал за решетку в рамках уголовного дела, возбужденного против него еще в июле 2020 года по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки (его последовательницы), а также в связи с исчезновением четырех других его учеников.

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Будучи подростком Бомджан стал известен как «мальчик-Будда»: в 2005 году он попал в заголовки мировых СМИ после того, как последователи заявили, что он может медитировать по несколько дней, сохраняя неподвижность, без воды, еды и сна. Более 100 тысяч человек приехали в густые леса юго-восточного Непала, чтобы увидеть, как он, скрестив ноги, сидит под деревом.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, которая прикинулась мужчиной, чтобы склонить к сексу партнершу, села в тюрьму на десять лет за изнасилование.

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      Антонина Черташ
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