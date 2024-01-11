Мальчика-Будду арестовали по обвинениям в изнасиловании

Мальчик-Будда из Непала изнасиловал последовательницу и попал за решетку

Мужчина из Непала, которого тысячи людей считали реинкарнацией Будды, был арестован после того, как изнасиловал девочку. Об этом сообщает Deccan Herald.

Центральное бюро расследований (ЦБР) полиции Непала сообщило, что 9 января они арестовали 34-летнего Рама Бахадура Бомджана, известного как «мальчик-Будда», в доме на окраине Катманду, где он прятался. «Наша команда арестовала его, когда он пытался сбежать, выпрыгнув из окна дома», — говорится в заявлении ЦБР.

Бомджан попал за решетку в рамках уголовного дела, возбужденного против него еще в июле 2020 года по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки (его последовательницы), а также в связи с исчезновением четырех других его учеников.

Будучи подростком Бомджан стал известен как «мальчик-Будда»: в 2005 году он попал в заголовки мировых СМИ после того, как последователи заявили, что он может медитировать по несколько дней, сохраняя неподвижность, без воды, еды и сна. Более 100 тысяч человек приехали в густые леса юго-восточного Непала, чтобы увидеть, как он, скрестив ноги, сидит под деревом.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, которая прикинулась мужчиной, чтобы склонить к сексу партнершу, села в тюрьму на десять лет за изнасилование.