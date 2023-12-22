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05:01, 22 декабря 2023Из жизни

Прикинувшаяся мужчиной женщина склонила партнершу к сексу и села на десять лет

Blade Silvano

Blade Silvano. Фото: Cambridgeshire Constabulary / SW SWNS

Жительница Великобритании, которая прикинулась мужчиной, чтобы склонить к сексу партнершу, села в тюрьму на десять лет за изнасилование. Об этом сообщает Daily Star.

40-летняя Блейд Сильвано была признана виновной Королевским судом Кембриджа по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Женщина из города Бишопс-Касл, графство Шропшир, познакомилась с пострадавшей в 2016 году в интернете. В разговорах с ней она выдавала себя за мужчину. Пара несколько месяцев общалась на расстоянии и даже начала обсуждать возможную свадьбу. В декабре 2016-го они впервые встретились.

Когда Сильвано занималась сексом с партнершей, она завязывала ей глаза и не позволяла прикасаться к своим гениталиям. Она использовала некий «неизвестный предмет», чтобы сымитировать проникновение во время интимной близости. Кроме того, женщина врала пострадавшей, что служит в британской армии и больна раком.

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Во время суда Сильвано утверждала, что не скрывала своей половой принадлежности. Потерпевшая заявила, что никогда бы не согласилась на интимную близость, если бы знала, что ее возлюбленный на самом деле является женщиной.

Детектив Лиза Филлипс, которая расследовала преступление, сказала, что своим обманом Сильвано «причинила пострадавшей сильнейшие страдания». Она также отметила, что это было самое необычное дело в ее практике.

Судья заявил, что Сильвано признана виновной на основе «совершенно неопровержимых доказательств». Ее приговорили к 10,5 года тюремного заключения, а также пожизненно внесли в список лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 22-летнюю жительницу штата Флорида, которая выдавала себя за 14-летнюю девочку ради секса с несовершеннолетним. Женщина познакомилась с пострадавшим в мессенджере и сказала, что является его ровесницей.

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      Алиса Дмитриева
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