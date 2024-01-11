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07:32, 11 января 2024Россия

Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать три российских региона

Минобороны: Киев пытался атаковать три российских региона беспилотниками

Фото: Abed Rahim Khatib / Global Look Press

Министерство обороны России сообщило о попытках Киева атаковать беспилотниками три российских региона. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — отметили в Минобороны.

Атака была предпринята около 4:30 утра по московскому времени.

Как ранее сообщил глава Калужской области Владислав Шапша, взрыв дрона произошел над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.

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