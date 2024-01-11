Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать три российских региона
Минобороны: Киев пытался атаковать три российских региона беспилотниками
Министерство обороны России сообщило о попытках Киева атаковать беспилотниками три российских региона. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — отметили в Минобороны.
Атака была предпринята около 4:30 утра по московскому времени.
Как ранее сообщил глава Калужской области Владислав Шапша, взрыв дрона произошел над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги.